Manifestação Agricultores. CAP junta 60 associações nas Caldas da Rainha

Os agricultores voltaram ao protesto, esta quinta-feira, nas Caldas da Rainha. Centenas de tratores desfilaram em marcha lenta contra políticas do Governo para o setor. Contestam a decisão do Ministério de transferir competências das direções regionais de Agricultura para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional.