Manifestações pela habitação. Ministro "com enorme preocupação" e assume que se a população se manifesta é porque "há dor"

Em entrevista ao programa Conversa Capital, da Antena 1 e do Jornal de Negócios, Miguel Pinto Luz comenta as manifestações dos últimos dias no Porto pela habitação e assume que olha "com enorme preocupação" porque se a população se manifesta é porque "há dor", mas também adianta que não é por causa do Governo que há atrasos na implementação das medidas necessárias





defendeu os interesses da cidade do Porto". portagens mais baixas. Sobre a atuação do Presidente da Câmara do Porto, Pinto Luz diz que o social-democrata Pedro Duarte "".Ao Conversa Capital o ministro das Infraestruturas explica que o novo sistema de financiamento rodoviário nacional poderá levar a



