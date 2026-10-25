Manifestantes em Lisboa regressam na segunda-feira ao Rossio

"Estamos na rua e vamos estar na rua todos os dias", disse um dos porta-vozes do movimento na assembleia popular perante uma Praça do Rossio quase cheia, com milhares de manifestantes a exigiram uma "greve geral de Espanha a Portugal".

Ainda na assembleia popular, que entretanto já terminou, outro porta-voz disse também que, na terça-feira, vão concentrar-se em frente ao Campus de Justiça de Lisboa às 10:00 para apoiar as pessoas que foram detidas hoje de madrugada.

A Acampada de Lisboa ainda vai decidir se os manifestantes pelo direito à habitação vão pernoitar no Rossio.

Milhares de pessoas voltaram hoje à Praça do Rossio, em Lisboa, após a carga policial sobre os manifestantes durante a madrugada, num protesto, que começou às 17:00.

"Não ameaçamos ninguém e avançaram na mesma contra mulheres, pessoas de idade e desarmadas", disse um dos manifestantes que foi aplaudido pela multidão, que também exigiu a demissão do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

"O Governo não tem soluções na habitação e quer deixar-nos com medo. Não podemos desistir, temos de continuar a resistir", foi outra das afirmações que saiu da assembleia popular, onde também um manifestante e professor destacou que a habitação é um tema que assola todos os setores, inclusive a educação.

"Já tive alunos a dormir na rua. Onde está o Estado de Direito?", questionou.

A PSP dispersou hoje de madrugada, à bastonada e com recurso a cães, as manifestações pelo direito à habitação em Lisboa e no Porto, após mais de duas horas de tensão e ordens para que as pessoas saíssem e as tendas fossem retiradas.

Os manifestantes não acataram as ordens, invocando o direito constitucional à manifestação.

Segundo a PSP, registaram-se, no total, 33 feridos e 33 detidos por desobediência. Em comunicado, as organizações das acampadas referiam dezenas de feridos.

Lusa