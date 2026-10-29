Manifestantes vão pernoitar na Praça D. João I, no Porto, com aval da PSP

Pelas 00:15, a comissária da PSP do Porto Eduarda Fã explicou a manifestantes que teriam de retirar as tendas, lembrando a hora da 00:30 como fim do direito à manifestação.

Após interpelada por manifestantes, explicou que teria de submeter a ordem superior autorização para os deixar ficar nas tendas e, numa comunicação posterior, um representante explicou que levantariam as tendas, o que a Lusa constatou no local ter sido feito em poucos minutos.

Minutos depois, pelas 00:35, a mesma comissária explicou aos presentes que poderiam pernoitar, desde que sem fazer ruído.

No local encontram-se cerca de 150 pessoas.

Durante a madrugada de domingo, a PSP dispersou, à bastonada e com recurso a cães, as manifestações pelo direito à habitação em Lisboa e no Porto, após mais de duas horas de tensão e ordens para que as pessoas saíssem e as tendas fossem retiradas.

Os manifestantes não acataram as ordens, invocando o direito constitucional à manifestação.

Segundo a PSP, registaram-se, no total, 33 feridos e 33 detidos por desobediência. Em comunicado, as organizações das acampadas referiam dezenas de feridos.

A Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) abriu um processo na sequência das intervenções policiais que aconteceram na madrugada de domingo em Lisboa e no Porto. Também a provedora de Justiça pediu à PSP, com caráter de urgência, informações sobre a carga policial na madrugada de domingo sobre os manifestantes.

Os manifestantes exigem a reversão da nova lei do arrendamento, o fim das demolições e dos despejos sem alternativa habitacional, um travão à aquisição de habitação por fundos imobiliários, o aumento da habitação pública, a recuperação de imóveis devolutos para fins habitacionais e tetos "verdadeiramente acessíveis" à renda.