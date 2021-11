Manutenção aeronáutica. Acordo triplica volume de negócios da OGMA

O primeiro-ministro diz que os investimentos em manutenção aeronáutica são muito importantes para o crescimento da economia nacional. António Costa visitou as instalações da OGMA, em Alverca, acompanhado pelo ministro da Defesa. A visita serviu, também, para a assinatura de vários acordos.