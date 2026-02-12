Maputo à espera de 15 cruzeiros com 16.000 turistas em 2026

"Nesta temporada, estão previstas 15 escalas, que trarão perto de 16 mil visitantes a Maputo. Cada chegada representa muito mais do que números - são novas oportunidades para a economia local, para os pequenos negócios, para os operadores turísticos e para quem vive a cidade todos os dias", refere uma informação do Porto de Maputo.

Acrescenta que cada escala "é também um momento de encontro" promovido em "parceria", entre outras instituições, com o Instituto Nacional do Turismo (Inatur) e a Feira de Artesanato, Flores e Gastronomia de Maputo (Feima): "Sempre que um destes gigantes atraca no Porto de Maputo, abre-se uma feira com artesanato, cultura e talento local, levando o melhor de Moçambique a quem nos visita".

Moçambique recebeu em 2024 pelo menos nove navios de cruzeiro, com quase 4.492 turistas, essencialmente em Maputo e provenientes de países asiáticos e europeus, segundo os últimos dados disponíveis, do Governo, até setembro desse ano.

"Tendo desembarcado 2.069 que visitaram as atrações turísticas e degustaram da gastronomia típica", indica o relatório do Governo.

Após esse período seguiram-se meses de contestação pós-eleitoral, com violência nas ruas do país, em protesto contra o processo envolvendo as eleições gerais de 09 de outubro de 2024, em que morreram 400 pessoas.

As receitas de Moçambique com turistas estrangeiros ultrapassaram os 200 milhões de euros em 2024, mas o Governo prevê chegar aos 360 milhões de euros em 2029, com a contribuição do setor a aumentar para 6% do PIB.

"Atrair grandes eventos internacionais, posicionando o país como um destino atrativo para o turismo de negócios e de eventos e outros investimentos", e "fomentar mecanismos de marketing turístico, com forte aposta na componente digital" são algumas das prioridades definidas pelo Governo para o setor no Programa Quinquenal do Governo (PQG) 2025-2029, noticiado anteriormente pela Lusa.

Trata-se do primeiro PQG do Executivo liderado pelo Presidente, documento entretanto aprovado pelo parlamento e que aponta que o volume de receitas do turismo internacional ascendeu em 2024 a mais de 221,2 milhões de dólares (203,9 milhões de euros), prevendo a meta de 391,9 milhões de dólares (361,3 milhões de euros) em 2029.

Segundo as previsões do Governo, a contribuição do turismo para o Produto Interno Bruto (PIB) deverá passar dos 4,02% em 2024 para 6% em 2029, no final deste PQG, com o número de trabalhadores ao serviço no setor a crescer de 14.603 para 22.115 no mesmo período.

Em 2021, o setor valia 2,46% do PIB e dois anos depois o número de chegadas ao país disparou para mais de 870 mil, sendo 87% provenientes do continente africano e 6% da Europa, nomeadamente Portugal, então impulsionada decisão de isenção de vistos para turistas de 29 países, no quadro das medidas de aceleração económica definidas pelo Governo.