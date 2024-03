Maputo recebeu 14 navios de cruzeiro em 2023 e conta com nove escalas até maio

De acordo com o relatório de execução orçamental de 2023 do Ministério da Economia e Finanças, "no âmbito da divulgação de Moçambique como destino turístico, destaca-se a receção de 14 cruzeiros que escalaram o porto de Maputo".

"Provenientes da Ásia, Europa e África Austral com um total de 16.167 passageiros, tendo permitido o desembarque de 4.900 passageiros que se beneficiaram de visitas a locais turísticos e da gastronomia típica moçambicana", lê-se no relatório.

O calendário de cruzeiros do porto de Maputo, consultado pela Lusa, prevê nove escalas de navios entre janeiro e 04 de maio.

O relatório de execução orçamental refere igualmente que no contexto da promoção do turismo "entraram em funcionamento 268 novos empreendimentos turísticos" em Moçambique, durante o ano passado, dos quais 107 para alojamento, 141 de restauração e bebidas e 20 agências.

Estes empreendimentos geraram "cerca de 3.987 postos de emprego no setor hoteleiro", acrescenta.