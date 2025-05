Maquinistas e revisores da CP cumprem penúltimo dia de greve. 70% dos comboios suprimidos

De acordo com a transportadora, nas ligações urbanas de Lisboa, dos 111 comboios previstos foram suprimidos 76, e nos do Porto foram cancelados 31 dos 52 programados.



Nos regionais estavam programados 67 e foram suprimidos 52.



A CP - Comboios de Portugal indicou que todos os comboios de longo curso (13) foram efetuados entre as 00h00 e as 08h00.



Contactada pela Lusa hoje de manhã, Luís Bravo do SFRCI - Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante, que convocou a greve parcial, adiantou que a adesão à paralisação dos revisores e trabalhadores das bilheteiras da CP, que começou às 05h00 de hoje e que termina às 08h30, é de 100%, estando a ser cumpridos os 25% de serviços mínimos.



Os maquinistas e os revisores da CP cumprem hoje o penúltimo dia de greve em defesa de aumentos salariais e da negociação coletiva, uma paralisação que tem gerado vários constrangimentos à circulação.

Esta manhã a situação na estação da Amadora foi algo complicada. Um comboio, com destino ao Oriente, chegou à plataforma cheio e deixou vários passageiros sem transporte.

Na Linha de Sintra foram vários os constrangimentos devido à greve dos trabalhadores da CP.A norte, na estação da Campanhã, no Porto, os passageiros recorreram ao transporte rodoviário para chegar ao local de trabalho.

As greves convocadas por vários sindicatos da CP tiveram início em 7 de maio e prolongam-se até quarta-feira.



Desde segunda-feira e até quarta-feira são cumpridos os serviços mínimos, entretanto, decretados pelo Tribunal Arbitral.



Os trabalhadores reivindicam aumentos salariais, a implementação de um acordo de reestruturação das tabelas salariais e a defesa da negociação coletiva.



O Sindicato dos Maquinistas (SMAQ) cumpre hoje o quarto dia de greve ao trabalho suplementar, a decorrer até quarta-feira, enquanto o Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI) iniciou no domingo uma greve de revisores e trabalhadores de bilheteiras.



A greve parcial de revisores e bilheteiras, que teve início no dia 11 e termina na quarta-feira, decorre entre as 05h00 as 08h30.



Ao longo da última semana, a CP - Comboios de Portugal tem vindo a alertar para as perturbações geradas por estas greves.



A greve dos maquinistas e dos revisores suprimiu, na segunda-feira, a circulação de 632 comboios (59%) dos 1.071 programados até às 19h00, sobretudo urbanos de Lisboa, indicou a CP.

c/Lusa