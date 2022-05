Maradona. Camisola da famosa "mão de Deus" leiloada por mais de oito milhões de euros

Oito milhões quatrocentos e sessenta e quatro mil euros. Este foi o preço para garantir a camisola usada por Diego Armando Maradona no Mundial de 1986 durante a partida com a Inglaterra, que a Argentina venceu por 2-1, com dois golos inigualáveis deE assim foi batido um recorde para o valor pago por produtos de coleção desportivos, que antes pertencia a Babe Ruth, estrela do basebol norte-americano e dos New York Yankees, do fim da década de 1920. Em 2019, uma camisola do jogador foi vendida por mais de cinco milhões de euros.Este é um preço que excede inclusivamente o manifesto olímpico de 1892, que também atingiu um valor de mais de oito milhões, em dezembro de 2019.





#AuctionUpdate The football shirt worn by Diego Maradona for “The Hand of God” & the “Goal of the Century” at the 1986 World Cup just sold online for £7,142,500 / $9,284,536 – marking a new auction record for any item of sports memorabilia. pic.twitter.com/9OBNG4OjYx — Sotheby's (@Sothebys) May 4, 2022



O leilão online da camisola estava a decorrer desde 20 de abril na Internet. Até esta quarta-feira havia apenas uma licitação de cerca de cinco milhões de euros, mas os últimos minutos do leilão foram animados e trouxeram valores recorde para cima da mesa. A Sotheby’s ainda não divulgou a identidade do comprador da camisola.



Esta camisola é famosa por ter sido utilizada numa partida marcada pelos dois golos de Maradona mais conhecidos. O primeiro foi a “mão de Deus”, em quebate Peter Shilton com a mão, ludibriando o árbitro, e o segundo foi considerado o golo do século: Maradona passou por vários jogadores ingleses até ultrapassar novamente Shilton e marcar numa baliza deserta, abrindo caminho a uma das mais saborosas vitórias da Argentina.A camisola desse jogo foi trocada com o inglês Steve Hodge, que até hoje guardava a recordação e a emprestou ao Museu de Manchester. Uma partida polémica, que tanto teve de política como de desportiva. A "mão de Deus" foi um autêntico murro nos ingleses, vista como uma vingança após a Guerra das Malvinas (1982), conflito que opôs a Argentina e o Reino Unido e no qual morreram 649 soldados argentinos, 255 soldados britânicos e 3 civis.Apesar dos protestos ingleses, os dois golos de Maradona ficaram mesmo para a história, num Mundial que acabaria por ser vencido pela Argentina de Maradona, que na final bateu a RFA por 3-2.