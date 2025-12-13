Maratona europeia das pescas termina com acordo positivo para Portugal

"Depois de dois dias de maratona, temos um acordo positivo", referiu o ministro, destacando que "as possibilidades de pesca são superiores às capturas que tivemos".

No que se refere ao goraz, espécie de grande importância comercial para os Açores, Portugal conseguiu um aumento de 12% na quota nacional para 2027 e que será parcialmente transposta para 2026, que tem um corte de 3%, usando o mecanismo de flexibilidade interanual.

No que respeita ao linguado, a Comissão Europeia tinha proposto uma redução de 28%, acabando por ser fixada em 9% no final das negociações.