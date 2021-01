Marca portuguesa repete presença na Semana da Moda de Homem de Paris

"Nós inspiramo-nos muito nos anos 70 e no cinema, nas personagens de filmes, mas nesta coleção quisemos trazer uma parte mais real. Também por causa da pandemia, e [porque] hoje em dia vestimos roupa mais confortável", afirmou Inês Amorim, à agência Lusa.

Esta é a segunda participação da marca portuguesa na Semana da Moda de Paris, depois de, em julho do ano passado, ter sido a primeira marca portuguesa a chegar ao calendário oficial deste evento.

No entanto, devido às restrições sanitárias, a participação volta a ser digital, algo que a fundadora da marca considera até dar alguma "liberdade" criativa.

"Há uma liberdade. Podemos explorar a parte do cinema e a parte digital, assim conseguimos fazer o processo todo e, com o filme, conseguimos transmitir sentimentos que com um desfile é mais difícil", sublinhou a criadora.

A marca aproveitou este momento em que os consumidores estão a optar por roupa mais confortável para introduzir malhas, `t-shirts` orgânicas e calças de ganga na coleção de Inverno 2021, que vai apresentar nesta sexta-feira na Semana da Moda de Homem de Paris.

Mesmo com uma presença digital, Inês Amorim defende que a participação no evento captou novos clientes e a atenção do mercado internacional.

"Tivemos muito bom `feedback` em relação ao nosso vídeo, também por ter sido bastante pessoal, e houve uma proximidade. E notámos em termos de vendas, conseguimos mais clientes", referiu.

Assim, além dos mercados do Japão, Coreia e alguns pontos nos Estados Unidos, a Ernest W. Baker é agora também vendida no Canadá e em Itália.

A presença da marca portuguesa entre marcas como Dior, Louis Vuitton e Paul Smith, é apoiada pelo Portugal Fashion.

A Semana da Moda de Homem de Paris decorre este ano entre 19 e 24 de janeiro, e os desfiles são exclusivamente digitais.