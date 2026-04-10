Marcada reunião entre Governo, patrões e UGT. Seguro diz que vai receber os Parceiros Sociais "em breve"

Foi marcada uma nova reunião entre Governo, patrões e UGT para a próxima segunda-feira às 15h00 para debater o pacote laboral.





O secretário-geral da central sindical esteve reunido esta manhã com a ministra do Trabalho.



Mário Mourão entregou a Maria do Rosário Palma Ramalho a resolução que foi aprovada ontem e que rejeitou por unanimidade a proposta de pacote laboral.



A mesma fonte assegurou que não chegou nenhuma proposta escrita da parte do Governo com essas alterações.



Disse ainda que um manifesto de intenções não chega, mesmo que estas sejam boas.



O primeiro-ministro disse esta sexta-feira que ainda acredita num acordo.

