Economia
Marcada reunião entre Governo, patrões e UGT. Seguro diz que vai receber os Parceiros Sociais "em breve"
A RTP apurou que a UGT ignorou os avanços na proposta na reunião da passada segunda-feira. Sabe-se também que o presidente Seguro vai receber os parceiros sociais "em breve".
Foi marcada uma nova reunião entre Governo, patrões e UGT para a próxima segunda-feira às 15h00 para debater o pacote laboral.
O secretário-geral da central sindical esteve reunido esta manhã com a ministra do Trabalho.
Mário Mourão entregou a Maria do Rosário Palma Ramalho a resolução que foi aprovada ontem e que rejeitou por unanimidade a proposta de pacote laboral.
A mesma fonte assegurou que não chegou nenhuma proposta escrita da parte do Governo com essas alterações.
Disse ainda que um manifesto de intenções não chega, mesmo que estas sejam boas.
O primeiro-ministro disse esta sexta-feira que ainda acredita num acordo.
Mário Mourão entregou a Maria do Rosário Palma Ramalho a resolução que foi aprovada ontem e que rejeitou por unanimidade a proposta de pacote laboral.
A mesma fonte assegurou que não chegou nenhuma proposta escrita da parte do Governo com essas alterações.
Disse ainda que um manifesto de intenções não chega, mesmo que estas sejam boas.
O primeiro-ministro disse esta sexta-feira que ainda acredita num acordo.