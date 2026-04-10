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Marcada reunião entre Governo, patrões e UGT. Seguro diz que vai receber os Parceiros Sociais "em breve"

Marcada reunião entre Governo, patrões e UGT. Seguro diz que vai receber os Parceiros Sociais "em breve"

A RTP apurou que a UGT ignorou os avanços na proposta na reunião da passada segunda-feira. Sabe-se também que o presidente Seguro vai receber os parceiros sociais "em breve".

RTP /
Foto: Lusa

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Foi marcada uma nova reunião entre Governo, patrões e UGT para a próxima segunda-feira às 15h00 para debater o pacote laboral.

O secretário-geral da central sindical esteve reunido esta manhã com a ministra do Trabalho.

Mário Mourão entregou a Maria do Rosário Palma Ramalho a resolução que foi aprovada ontem e que rejeitou por unanimidade a proposta de pacote laboral.

A mesma fonte assegurou que não chegou nenhuma proposta escrita da parte do Governo com essas alterações.

Disse ainda que um manifesto de intenções não chega, mesmo que estas sejam boas.

O primeiro-ministro disse esta sexta-feira que ainda acredita num acordo.
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