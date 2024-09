Marcelo acende sinal amarelo. "Se não houver Orçamento, há crise política e económica"

O presidente da República deixou esta segunda-feira um aviso às forças políticas relativamente à proposta de Orçamento do Estado para 2025, sublinhando que um chumbo no Parlamento ditará uma “crise política e económica”. Pouco antes destas declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Pedro Nuno Santos voltou à carga com a ideia de que não será “por causa do PS que não haverá Orçamento”.