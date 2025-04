Marcelo apela a esforço comum para afirmar direito internacional e comércio livre

Foto: André Kosters - EPA.

"Neste momento é muito importante o nosso esforço comum, afirmando o direito internacional, os valores da Carta das Nações Unidas, o multilateralismo, o comércio livre e equitativo, o manter a construção da paz na tolerância e no diálogo e também a preocupação com as políticas económicas, fiscais e comerciais, que devem garantir mais crescimento e evitar o risco de recessões", afirmou o Presidente da República.



Marcelo Rebelo de Sousa falava no Palácio de Belém, numa declaração conjunta com a Presidente da República da Índia, Draupadi Murmu, que iniciou hoje uma visita de Estado de dois dias a Portugal.