Marcelo com fé no apoio socialista à proposta de Orçamento do Estado para 2026

O diploma em causa foi aprovado no Parlamento a 19 de setembro, na generalidade, na especialidade e na votação final, tendo contado, nas três votações, com os votos a favor do PSD, CDS-PP, Chega, Livre, PAN e JPP, e com a abstenção do PS, IL e PCP.

Portugal já tinha transposto parcialmente as duas diretivas, tendo ficado em falta "algumas disposições", justificou o Governo na exposição de motivos da proposta, de 31 de julho.





Portanto, não estando lá o voto do Orçamento, é o voto de um Orçamento que tem grandes princípios e o núcleo duro da organização financeira do Estado. Depois o resto é votado autonomamente noutras leis", afirmou Marcelo de Rebelo de Sousa na Universidade Lusófona, onde participou na cerimónia de doutoramentodo presidente de Cabo Verde, José Maria Neves.Segundo o presidente da República, esta decisão do Executivo “com a colaboração do Partido Socialista".O chefe de Estado adiantou ainda que, que ficam assim fora da proposta de Orçamento do Estado para 2026."O Governo tomou a iniciativa de avançar com propostas de lei, separadas, do Orçamento. Uma já chegou a Belém, acabei de a promulgar. Que. Agora tem de se esperar é pelo decreto-lei que vai usar a autorização legislativa", explicou.Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou que tem conhecimento de ”que vem a caminho outra autorização legislativa que é separada do Orçamento".Neste caso, o Parlamento aprovou uma autorização legislativa através da qual os deputados permitem que seja o Governo a alterar o Código dos Impostos Especiais de Consumo (IEC) nos exatos termos em que o executivo prevê. Para isso, o diploma inclui um decreto-lei autorizado, aí surgindo o texto com as alterações ao código.