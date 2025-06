Marcelo diz que economia não acompanhou "pedalada da subida do final do ano anterior"

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas no final de uma visita à sede do Banco Alimentar Contra Fome, em Lisboa, numa altura em que decorre uma campanha de recolha de alimentos em todo o país até domingo.

O chefe de Estado chegou a Alcântara ao volante do seu automóvel e com o porta-bagagens com dois grandes sacos de compras, dizendo-se sempre preocupado com a situação dos mais carenciados, sobretudo numa situação de incerteza internacional que se projeta "também em Portugal".

"Não é por acaso que no primeiro trimestre deste ano, comparado com o último trimestre do ano anterior, houve uma quebra de meio por cento. Isso significa que, embora melhorando em relação ao começo do ano anterior, não estamos a acompanhar a pedalada da subida do final do ano anterior", afirmou.

Para o Presidente da República, tal deve-se não só à continuação das guerras, mas também à incerteza sobre a aplicação de tarifas pelos Estados Unidos da América e por "guerras comerciais".

"Nós sentimos, quem anda na rua, quem anda e vive hoje sem abrigo, quem vê como é que vai a situação na sociedade portuguesa, realmente as carências continuam muito elevadas", disse.

Questionado se teme que, no resto no ano, a economia portuguesa não recupere a pedalada do último trimestre de 2024, o chefe de Estado referiu que todas as previsões económicas, "inclusive as do Governo, são as de que há uma dependência muito grande da situação internacional".

"Nós é que nos esquecemos que estamos praticamente a meio do ano, falta um mês para estarmos a meio do ano. E, portanto, há muita coisa que está indefinida. E, estando indefinida, isso tem consequências: o investimento não é o que podia ser, o consumo não é o que podia ser, as exportações não são o que podiam ser, o turismo teve um período de compasso de espera, continuando a crescer, mas menos, até por causa do mau tempo, durante dois meses", disse.

E acrescentou que, se essas são as consequências na economia, elas existem também para "as pessoas que estão em piores circunstâncias".

"Essas, naturalmente, ao primeiro sinal de crise, pioram muito", alertou.