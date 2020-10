Marcelo diz que substituição de Vítor Caldeira por José Tavares foi escolha intencional

O Juiz Conselheiro José Tavares tomou posse como presidente do Tribunal de Contas. O Presidente da República assume que a substituição de Vítor Caldeira por José Tavares foi uma escolha intencional e transparente e garante não ter dúvidas sobre a continuidade da fiscalização dos dinheiros públicos, por parte do Tribunal de Contas.