Foto: José Sena Goulão - Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa não está preocupado com o alerta do Banco de Portugal sobre o regresso aos défices no próximo ano. O presidente da República diz que o anúncio de Mário Centeno é mais "um aviso político" de alguém que sempre foi muito "agarrado e ortodoxo" com o tema da despesa pública.