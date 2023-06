Quando haverá uma viragem na política do Banco Central Europeu é o grande ponto de interrogação colocado por Marcelo Rebelo de Sousa, a partir de Itália.

O fórum do Banco Central Europeu realiza-se em Sintra e conta com a presença da presidente do BCE, Christine Lagarde.





Lagarde discursa esta terça-feira na abertura dos debates com a estabilização macroeconómica e a inflação como principal tema.