Marcelo visita famosas Caves de Vinho de Cricova

Considerada umas das maiores adegas do mundo, essa visita às Caves foi um dos pontos de passagem de Marcelo Rebelo de Sousa nesta visita oficial de dois dias.



Reportagem da Inês Ameixa, enviada da Antena 1 à Moldova.



A visita oficial do Presidente da República termina amanhã com uma cerimónia de assinatura de um memorando na área do investimento e do comércio externo.



A que se segue uma palestra com estudantes da Universidade do Estado da Moldova e, mais tarde, uma visita ao Museu Nacional de Arte de Chisinau.