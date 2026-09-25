Marcha lenta. Empresários e camionistas do setor das terraplanagens em protesto

Os camionistas e empresários do setor das terraplanagens fizeram-se ouvir na estrada. É o desagrado contra o aumento dos combustíveis e a falta de apoios do Governo.



Partiram da A41, na entrada de Lordelo, e percorrem troços da A42 e A1, até Coimbra. Pelo caminho vão-se juntando outros camionistas.



Respostas talvez só na próxima segunda-feira, dia em que Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas e Habitação, vai reunir-se com os profissionais do setor.