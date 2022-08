Marcha TAP. "Pedir ao senhor ministro que assuma que errou"

"Esta gestão não faz um único acto que nós consigamos dizer que foi um bom acto de gestão (...) Não o está a fazer, não o fez e temos dúvidas que o fará", diz um dos representantes das estruturas sindicais.





Os sindicatos falam de “erros constantes” e dizem que não querem encontrar culpados, mas querem “soluções” e a “salvação da TAP” usando a oportunidade de uma reestruturação para “fazer da TAP o que merece ser” e para a tornar competitiva e não a “Tapzinha” que dizem ser a empresa neste momento.



Os representantes das estruturas sindicais de pilotos, pessoal de cabine e técnicos de manutenção repudiam as críticas feitas pela TAP em comunicado, garantindo que não falam através da comunicação social. Dizem sim que os trabalhadores estão “cansados, esgotados” de constantes reuniões e dos erros de gestão.



Os sindicatos realçam que no protesto desta manhã em Lisboa participam pessoas no seu tempo livre, não interferindo com o horário de trabalho.