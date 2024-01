Marco Galinha avançou com uma ação contra o fundo que controla o grupo Global Media

O empresário Marco Galinha avançou na justiça com uma ação contra o fundo que controla o grupo Global Media.

O ex-presidente diz-se disponível para fazer parte de uma solução que permita salvar o grupo proprietário do DN, JN e TSF.



Rejeita também a existência de um passivo de 50 milhões de euros.



Segundo o jornal Expresso, Marco Galinha avançou para tribunal com um procedimento cautelar de arresto na Global Media.



A ação judicial pode vir a travar a gestão executiva liderada por José Paulo Fafe em representação do acionista maioritário.