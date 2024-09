Marco Martins deixa Gondomar para liderar Empresa Metropolitana de Transportes do Porto

Questionada pela agência Lusa, a mesma fonte confirmou que o nome será votado na próxima reunião do Conselho Metropolitano, na próxima sexta-feira.

O atual autarca de Gondomar assumirá as funções a tempo inteiro a partir de janeiro, sendo que até ao final do ano será criada uma comissão instaladora da empresa, também liderada por Marco Martins.

Marco Martins assumiu a Câmara de Gondomar em 2013 e está atualmente no último mandato à frente da autarquia, não se podendo recandidatar a um próximo.

A criação da empresa metropolitana de transportes tem estado em discussão na AMP pelo menos desde 2020, defendida então pelo presidente Eduardo Vítor Rodrigues, mas só foi aprovada em novembro de 2023, um mês antes da entrada em operação da rede Unir.

Em abril deste ano, o Tribunal de Contas aprovou a constituição da sociedade da empresa metropolitana de transportes e mobilidade -- Transportes Metropolitanos do Porto (TMP).

A nova empresa de transportes da AMP, liderada por Eduardo Vítor Rodrigues, deverá contar com cerca de 60 trabalhadores, dos quais três administradores, de acordo com um estudo económico-financeiro a que a Lusa teve acesso.

A empresa deverá integrar as valências do TIP - Transportes Intermodais do Porto, o agrupamento complementar de empresas (ACE) que gere o sistema Andante (participado em igual percentagem - 33,3% - pela CP, Metro do Porto e STCP), e as competências da AMP em termos de mobilidade e transportes.

A constituição da TMP vai ainda implicar a criação de dois órgãos consultivos: o Conselho de Mobilidade Metropolitana e o Conselho Consultivo das Tecnologias para a Mobilidade.

O capital social da empresa será de dois milhões de euros, repartidos pelos 17 municípios da AMP.