Margem de refinação da Galp cai 20% no 2.º trimestre

No entanto, comparando com o trimestre anterior, este indicador que mede a diferença entre o custo de compra do petróleo e o preço de venda dos produtos refinados, como a gasolina e o gasóleo, subiu 10%, de acordo com os dados operacionais de abril a junho publicados hoje na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No segundo trimestre, a produção petrolífera subiu 6% para 113 mil barris por dia quando comparado com o mesmo período de 2024.

Já as vendas de produtos petrolíferos cresceram 4% face ao mesmo período do ano passado, subida que foi de 14% quando comparada com o trimestre anterior.

As vendas de gás natural e eletricidade cresceram 1% e 12%, respetivamente, face ao segundo trimestre do ano passado, mas recuaram 17% e 1% comparando com o trimestre anterior.

Quanto às renováveis, a Galp indica que aumentou em 9% a capacidade instalada para 1,7 gigawatts (GW), ainda que a produção tenha caído 14% para 668 gigawatts-hora (GWh).

Mesmo assim, o preço de venda da energia renovável subiu 50% para 25 euros por megawatt-hora (MWh), em termos homólogos, mas caiu 64% face ao trimestre anterior.