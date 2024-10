Margem de refinação da Galp cai 68% no 3.º trimestre

De acordo com o desempenho operacional do terceiro trimestre, a Galp registou uma margem de refinação de 4,70 dólares (cerca de 4,30 euros) por barril de petróleo naquele período, o que representa uma descida homóloga de 68% e de 39% face ao trimestre anterior.

No terceiro trimestre do ano passado, a margem de refinação da Galp tinha subido 90% em termos homólogos e fixava-se em 14,60 dólares por barril, enquanto no segundo trimestre deste ano a margem de refinação da Galp era de 7,70 dólares por barril.

A margem de refinação traduz a diferença entre o custo de aquisição do petróleo e o preço de venda dos produtos refinados (como a gasolina e o gasóleo).

Já a produção de produtos petrolíferos subiu 5% em termos homólogos e desceu 5% em termos trimestrais, para 4,1 milhões de toneladas métricas. (SUBSTITUIU-SE "4,1 TONELADAS MÉTRICAS" POR "4,1 MILHÕES DE TONELADAS MÉTRICAS")

A produção de gás natural e gás natural liquefeito e volumes transacionados baixou 8% em termos anuais, para 12,0 terawatts-hora (TWh), mas subiu 10% face ao trimestre anterior.

Relativamente às energias renováveis, a produção subiu 12%, para 853 gigawatts-hora (GWh), em termos homólogos, enquanto o preço de venda da energia renovável foi de 48 euros por megawatt-hora (MWh), representando uma queda homóloga de 38%.

Já na área comercial, no terceiro trimestre, as vendas subiram, em termos homólogos, tanto no caso dos produtos petrolíferos (1%), como no de gás natural (18%) e de eletricidade (88%).