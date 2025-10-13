Margem de refinação da Galp mais do duplica no 3.º trimestre para 9,5 dólares

Na informação, publicada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa indicou ainda que, face ao trimestre anterior, a margem subiu 54%.

A produção de petróleo da Galp, no terceiro trimestre deste ano, aumentou 2% em termos homólogos, para 115 mil barris equivalentes de petróleo por dia, crescendo ainda 1% em relação ao trimestre anterior.

No mesmo período, a Galp processou 22,7 milhões de barris de matéria-prima, um aumento de 1% em relação ao mesmo período de 2024 e de 7% em cadeia.

A empresa deu ainda conta de uma subida homóloga de 7% nas vendas de produtos petrolíferos, contabilizando duas megatoneladas, enquanto as vendas de gás natural caíram 10%, para 3,6 terawatts hora (TWh).

Já as vendas de eletricidade aumentaram 11%, em termos homólogos, para 1,8 TWh.

Nas renováveis, a geração caiu 14% face a igual período do ano passado, para 732 gigawatts hora (GWh), o que representou, ainda assim, um aumento de 10% em relação ao trimestre anterior.

A Galp divulga no dia 27 de outubro o relatório de resultados relativo ao terceiro trimestre de 2025, antes da abertura da bolsa.

O grupo fechou hoje a cair 0,22%, na bolsa de Lisboa, para 16,14 euros.