Margem de refinação da Galp mais do que triplicou no terceiro trimestre

De acordo com a atualização dos dados operacionais (`trading update`), divulgados esta segunda-feira, a margem de refinação da Galp no terceiro trimestre subiu para 33,8 dólares por barril - um nível nunca antes atingido num trimestre.





No mesmo período do ano passado, a margem de refinação fixava-se nos 9,5 dólares por barril. O valor agora registado é também mais do dobro face aos 16,8 dólares do trimestre anterior.





No segmento de `upstream` (exploração e produção), a Galp registou uma produção média de 131 mil barris de petróleo equivalente por dia, um aumento de 14% face ao período homólogo e de 3% em cadeia.





A margem de refinação registada neste último trimestre é mais de cinco vezes superior ao que a Galp havia estimado para este ano, antes do início do conflito entre os Estados Unidos, Israel e o Irão. O petróleo representou 90% da produção total, acima dos 86% registados no mesmo período de 2025 e dos 88% do trimestre anterior.



No segmento industrial e de 'midstream' (transporte e armazenamento), o volume de matérias-primas processadas recuou 2% tanto em termos homólogos como face ao trimestre anterior, para 22,2 milhões de barris de petróleo equivalente.



O fornecimento de produtos petrolíferos atingiu 4,1 milhões de toneladas, um aumento de 1% em termos homólogos e de 7% face ao trimestre anterior.



O gás natural voltou a destacar-se, com os volumes de fornecimento e 'trading' a crescerem 26% em termos homólogos, para 21,4 terawatts-hora.



Nas vendas a clientes, os produtos petrolíferos recuaram 1% face ao mesmo período de 2025, enquanto as vendas de gás natural aumentaram 16% e as de eletricidade cresceram 37%.



Na área das energias renováveis, a capacidade instalada situou-se em 2,7 gigawatts, mais 64% em termos homólogos e 18% face ao trimestre anterior.



Já a energia renovável vendida ascendeu a 1.174 gigawatts-hora, mais 42% do que no terceiro trimestre de 2025 e 32% face ao trimestre anterior.





Os preços de referência do petróleo Brent dispararam após os ataques dos EUA e de Israel ao Irão no final de fevereiro, levando Teerão a fechar efetivamente o Estreito de Ormuz - a principal via marítima para o transporte de petróleo bruto.





A consequente perturbação no fornecimento de combustíveis fez disparar os preços do gasóleo, da gasolina e de outros produtos refinados acima dos preços do petróleo bruto, impulsionando as margens de refinação em todo o mundo.





A Galp é proprietária da única refinaria de petróleo em Portugal, localizada em Sines e com uma capacidade de 226 mil barris por dia, que satisfaz entre 85% e 90% das necessidades de combustível do país.





A petrolífera vai apresentar os resultados completos do terceiro trimestre deste ano a 26 de outubro.





c/Lusa