Maria do Rosário Partidário considera prazo para a abertura do novo aeroporto exagerado

Para Maria do Rosário Partidário, o prazo para a abertura do novo aeroporto é exagerado.Sobre o alargamento do prazo de concessão de 50 para 80 anos, Partidário critica a proposta porque reduz a capacidade de o estado português criar riqueza com o aeroporto.O governo tem dúvidas sobre os motivos que levam a ANA-aeroportos a pedir o alargamento de 50 para 80 anos do prazo de concessão.