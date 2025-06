Maria Luís Albuquerque quer empresas e trabalhadores a investir em fundos para a reforma, mas recusa falar em privatização da Segurança Social

tentar transformar isto numa guerra ideológica quando, na verdade, toda a experiência económica nos revela que isto é o que funciona melhor para as pessoas, é uma forma de abordar a questão que não defende os cidadãos". é decidida em Concertação Social. A antiga ministra das Finanças considera que "".E mais: assegura que a inscrição no pilar II, que corresponde aos descontos a fazer pela empresa e pelo trabalhador para um fundo,

Em entrevista ao programa, da Antena1 e do, a comissária europeia dos Serviços Financeiros e da União da Poupança e dos Investimentos adianta que aque, no âmbito do programa da União da Poupança e dos Investimentos,".Outro objetivo da União da Poupança e do Investimento é. Estes produtos que vierem a ser criados devem, segundo Maria Luís Albuquerque, ser. Não comenta em concreto a proposta da AD para a criação de um regime de contas poupança isentas de imposto, mas admite queporque, admite, só assim será possível alcançar o potencial que se pretende.Segundo a comissária europeia, as contas poupança investimento devem ser de fácil acesso, nomeadamente através de uma, devem ser simples,e os benefícios fiscais "".Neste âmbito reitera que a intenção é rever o PPR Europeu até porque, em termos gerais, "".e continua a achar que este é o caminho para a banca ganhar dimensão e não estar dependente da banca norte-americana.Recusando-se a pronunciar sobre como esta estratégia pode levar à passagem dos bancos nacionais para capital espanhol, Maria Luís Albuquerque reforça a ideia de que as empresas nacionais não podem ficar confinadas às fronteiras nacionais: "".e garante que são para continuar até que haja uma alteração da situação.".

Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Diana Ramos, do Jornal de Negócios.