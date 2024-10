O Governador do Banco de Portugal diz que parte das contas públicas beneficiam hoje de um excedente da Segurança Social que resulta do aumento dos salários. Mário Centeno refere que esse excedente tem sido superior a 1% desde 2017 e que atingiu 2,1% no ano passado. O Governador fala de uma almofada essencial para tentar garantir o pagamento de pensões nos próximos anos.