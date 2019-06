Partilhar o artigo Mario Draghi dirige último fórum do BCE enquanto presidente Imprimir o artigo Mario Draghi dirige último fórum do BCE enquanto presidente Enviar por email o artigo Mario Draghi dirige último fórum do BCE enquanto presidente Aumentar a fonte do artigo Mario Draghi dirige último fórum do BCE enquanto presidente Diminuir a fonte do artigo Mario Draghi dirige último fórum do BCE enquanto presidente Ouvir o artigo Mario Draghi dirige último fórum do BCE enquanto presidente