Mark Carney. "Acabou-se" o tempo de cooperação próxima com os EUA

Os EUA deixaram de ser "parceiros fiáveis" acrescentou Mark Carney.



"A antiga relação que tínhamos com os Estados Unidos, baseada na profunda integração das nossas economias e na estreita cooperação em matéria de segurança e defesa, terminou", disse o novo líder do governo do Canadá, em conferência de imprensa.



Em causa os sucessivos ataques e a imposição de tarifas por parte do presidente Donald Trump, que pretende mudar as estrutura vigente do comércio mundial mesmo à custa de aliados tradicionais.



A mais recente medida de Trump foi taxar a 25 por cento as importações de veículos, além das tarifas aduaneiras já impostas sobre o aço e o alumínio que atingem também o Canadá.



Apesar da sua mensagem de força esta quinta-feira, Carney continua a apostar no diálogo, admitindo que deverá encontrar-se com Trump "dentro de um dia ou dois", a pedido de Washington. Mas as eventuais cedêndias não irão sugir a qualquer preço.



"Oponho-me a qualquer tentativa de enfraquecer o Canadá, de nos dividir para que a América nos possa possuir, isso nunca acontecerá", declarou Carney, prometendo ripostar às medidas de Trump.

Respeito e retaliação

"Combateremos as tarifas americanas com ações comerciais de retaliação que terão um impacto máximo nos Estados Unidos e um impacto mínimo aqui no Canadá", acrescentou o novo primeiro-ministro do Canadá, que tomou posse há menos de duas semanas.



Carney insiste que Donald Trump deve mostrar "respeito" pelos canadianos para que um diálogo seja posssível.



"Para mim existem duas condições, não necessariamente para um recurso, mas para uma negociação com os Estados Unidos. A primeira é o respeito, o respeito pela nossa soberania enquanto país", afirmou.



"Deve haver uma discussão abrangente entre nós os dois, incluindo em relação à nossa economia e à nossa segurança", acrescentou.



Os dois homens não têm tido qualquer comunicação telefónica desde que Carney assumiu o cargo, substituindo Justin Trudeau, a 14 de março.



O novo primeiro-ministro prometeu "construir uma nova economia canadiana", em particular derrubando as barreiras alfandegárias que existem entre as províncias canadianas.