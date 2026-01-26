Matosinhos vai dar parecer desfavorável ao novo Terminal de Contentores Norte de Leixões

"A câmara propõe que seja emitido parecer desfavorável a esta nova proposta do Terminal de Contentores Norte que implica o fim da marina, a alteração da paisagem em Leça da Palmeira e impactos na mobilidade", afirmou Luísa Salgueiro em conferência de imprensa, um dia antes da apresentação do Plano Estratégico do Porto de Leixões 2025--2035 pelo ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, em Matosinhos, no distrito do Porto.

A autarca referiu que o Porto de Leixões é importante para o município, a região e o país, mas é, em simultâneo, necessário que sejam salvaguardados os interesses de Matosinhos e dos matosinhenses.

E as propostas feitas vão no sentido de fazer com que a cidade se acomode e vá encolhendo de acordo com as necessidades de crescimento do Porto de Leixões, considerou.

"E, sendo nós conscientes da importância que o porto tem, queremos que as estratégias de desenvolvimento e do crescimento do porto respeitem a cidade de Matosinhos e de Leça da Palmeira", assinalou.

Segundo Luísa Salgueiro, o Porto de Leixões deve continuar a crescer e ter planos de desenvolvimento que respeitem a cidade e que a ajudem a qualificar-se.

A cidade não pode continuar a ser vítima do porto, a cidade deve ser beneficiada com o porto, opinou.

E o novo plano estratégico, o que prevê é o desaparecimento da Marina Recreativa de Leça da Palmeira e, no futuro, o centro hípico, destacou.

Em sua opinião, à semelhança do que acontece noutros portos da Europa, Leixões deveria crescer para mar e não para terra.

A ampliação e reorganização do Terminal de Contentores Norte do Porto de Leixões poderá custar até 216,6 milhões de euros, segundo documentos da consulta pública que termina em fevereiro.

A duração da construção está estimada em 54 meses (quatro anos e seis meses) e o "horizonte previsto para início da concessão é 2030", prevendo a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) uma concessão com período máximo de 75 anos.

O Governo prevê um investimento de 931 milhões de euros (ME) no porto de Leixões nos próximos 10 anos, com construção de um novo terminal de contentores no molhe norte, segundo a estratégia nacional Portos 5+.