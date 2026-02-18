Mau tempo. Estrutura de Missão fala em 115 mil apólices de seguro acionadas

O encontro visava apresentar um ponto de situação consolidado sobre o levantamento de prejuízos registados e os apoios atribuídos até ao momento. Pretendia ainda clarificar as prioridades para as próximas etapas do processo de recuperação.





No início da apresentação da estrutura de missão, o coordenador da organização aproveitou para "deixar uma homenagem a todos os presidentes de câmara, que têm sido incansáveis" na resposta e rescaldo do mau tempo.



Sublinhando a urgência do momento, Paulo Fernandes considerou que é importante pensar a curto prazo mas não deixando de "ter a capacidade de tirar ilações e ir construindo abordagens de médio e longo prazo".



"Sabemos que, neste momento, estamos numa fase de pré-construção e de construção urgente, perante as debilidades tremendas, mas temos obviamente que começar a organizar e planear a nossa equação de valor, começando logo pelo social", afirmou. "Mas também na interligação com o valor económico, que (…) numa região tão empresarial".



Há cerca de 164 mil empresas no território afetado, 55 mil dessas só na região de Leiria.





O objetivo desta estrutura é "coordenar, acelerar e qualificar a reconstrução das áreas afetadas, garantindo uma resposta eficaz, transparente e orientada para um futuro resiliente, sustentável e competitivo".





No balanço, o coordenador da Missão de Estrutura indicou que há ainda 7.600 clientes da E-redes que continuam sem energia. O coordenador da estrutura de Missão confessou que o grande desafio tem sido a falta de previsão do tempo na resposta e que isso mina a confiança no processo.





Até dia 15 de fevereiro, dia em que terminou a situação de calamidade, foram registada 18.109 ocorrências de emergência na ANEPC.





Há um dado que explica a dimensão dos prejuízos: há 115 mil apólices que foram ativadas até esta manhã, a maioria particulares. Dessas, já tiveram resposta 10 por cento.





"Estamos com mais de duas mil apólices acionadas por dia - o que é um número brutal", disse ainda Paulo Fernandes, acrescentando que só 15 por cento são de empresas.



