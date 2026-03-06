Mau tempo. IEFP aprova mais de 11 milhões de euros para manutenção de postos de trabalho

"O IEFP já aprovou 390 candidaturas ao incentivo extraordinário à manutenção dos postos de trabalho e aos trabalhadores independentes, criado pelo Governo em resposta à calamidade provocada pela tempestade Kristin", anunciou, em comunicado.



Estas candidaturas abrangem 3.840 trabalhadores, num total de 11.238.264 euros.



Os concelhos mais afetados pela tempestade Kristin, que estão localizados na região Centro, representam 81,5% das candidaturas.



Os setores mais abrangidos pelos apoios são a indústria transformadora (25%) e o comércio grosso e retalho (20%).



Pelo menos 19 pessoas morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que fizeram também várias centenas de feridos, desalojados e deslocados. Mais de metade das mortes foram registadas em trabalhos de recuperação.



Os temporais, que atingiram o território continental durante cerca de três semanas, provocaram a destruição total ou parcial de milhares de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias, com prejuízos de milhares de milhões de euros.



As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.