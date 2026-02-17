Mau tempo "levou a terra, levou a vinha". Casa do Douro aponta para milhões de euros em prejuízo

Sem quantificar valores exatos, Rui Paredes aponta para prejuízos avultados que, "de alguma forma, os vinicultores não têm capacidade" de responder.São investimentos "anormais", salientou à Antena 1 o presidente da Casa do Douro: "estamos a falar de milhões"."Estamos a falar de gente que ficou sem vinha, porque os deslocamentos de terra foram substanciais", explicou. "Levou a terra, levou a vinha".E é impossível "repor isso", visto serem zonas "em que é difícil o acesso a um camião. Por isso, Rui Paredes receia que "muitas zonas vão ficar sem essa terra e sem vinha".