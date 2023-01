Mau tempo. Lisboa contabiliza prejuízo total de 49 milhões de euros

Em conferência de imprensa nos Paços do Concelho de Lisboa, Carlos Moedas detalhou o montante total dos prejuízos provocados pelo mau tempo em dezembro, em queDestacando os apoios do município para fazer face aos prejuízos na cidade, num total de cerca de três milhões de euros para famílias e atividades económicas,Entre os 15 milhões de euros de prejuízos em bens privados, foram contabilizados 3,8 milhões em habitações, com 279 registos de situações, e 11,2 milhões em atividades económicas (comércio e empresas), com 338 ocorrências, segundo os dados apresentados pelo presidente da câmara.Relativamente a bens públicos, com prejuízos no valor total de 34 milhões de euros, há estragos em equipamentos do município, com 112 ocorrências, no montante de 24,3 milhões; em equipamentos das juntas de freguesia, com 47 situações, que somam 3,5 milhões; em infraestruturas da câmara, com 103 casos, que contabilizam 3,4 milhões; e em infraestruturas das juntas de freguesia, com 45 registos, no valor 2,6 milhões.