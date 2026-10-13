Mau tempo. Ministro garante que foram já apoiados 6.000 pequenos agricultores

O ministro da Agricultura e Mar indicou hoje, no parlamento, que quase 6.000 pequenos agricultores já foram apoiados na sequência dos estragos provocados pelo mau tempo que se fez sentir no início do ano.

"São 5.897 agricultores apoiados. Este é um número considerável, que demonstra muito trabalho", afirmou o ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes, em resposta aos deputados na Comissão Eventual para a Resiliência Nacional, Prevenção de Catástrofes Naturais e Acompanhamento do PTRR - Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência.

O governante precisou que os agricultores incluídos nestes números são de pequena dimensão e que os apoios em causa são até aos 10.000 euros.

Questionado sobre os atrasos nos pagamentos, o titular da pasta da Agricultura reiterou ser municipalista e, por isso, escusou-se a atirar a culpa para os municípios.

"Sei que há câmaras mais rápidas do que outras, mas também têm mais recursos humanos", explicou.

Nesta audição, o ministro da Agricultura já tinha defendido que a resposta do Governo face ao impacto do comboio de tempestades, que atingiu o país no início do ano, foi "quase imediata".

Segundo os dados avançados, contabilizam-se 710 milhões de euros em apoios ao setor em execução.

Conforme detalhou, somam-se, por exemplo, na agricultura, 60 milhões de euros para o regadio, 50 milhões de euros em apoios simplificados até 15.000 euros e 60 milhões de euros para os fertilizantes.

No Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC) foram abertos concursos de 130 milhões de euros para a reposição do potencial produtivo.

A isto acrescem 30 milhões de euros da reserva agrícola europeia.

Nas florestas foram aprovados 41 milhões de euros no âmbito do PRR, foi aberta uma linha de 45 milhões de euros para os operadores florestais e disponibilizados cinco milhões de euros do PEPAC para o restabelecimento do potencial produtivo.

No mar e nas pescas contabiliza-se, por exemplo, um apoio ao rendimento da aquacultura de 2,5 milhões de euros e 13 milhões de euros em ajudas face à subida do preço dos combustíveis.