Mau tempo. Parlamento aprova lay-off simplificado com salário pago a 100%

O texto final, que contou com alterações propostas pela esquerda, teve os votos a favor dos restantes partidos.



A iniciativa que partiu do Bloco de Esquerda assegura que "a compensação retributiva a que o trabalhador tem direito corresponde a 100% da sua retribuição normal ilíquida, sendo paga pelo empregador, até ao limite de três vezes a remuneração mínima mensal garantida", isto é, até 2.760 euros.