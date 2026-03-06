Economia
Mau tempo. Parlamento aprova lay-off simplificado com salário pago a 100%
O Parlamento aprovou esta sexta-feira, em votação final global, o pagamento a 100% do salário aos trabalhadores abrangidos pelo lay-off simplificado, regime criado na sequência das tempestades, com os votos contra de PSD, IL e CDS-PP.
O texto final, que contou com alterações propostas pela esquerda, teve os votos a favor dos restantes partidos.
A iniciativa que partiu do Bloco de Esquerda assegura que "a compensação retributiva a que o trabalhador tem direito corresponde a 100% da sua retribuição normal ilíquida, sendo paga pelo empregador, até ao limite de três vezes a remuneração mínima mensal garantida", isto é, até 2.760 euros.
