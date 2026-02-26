Mau tempo. Seguradoras estimam 750 milhões de euros em danos indemnizáveis

Os dados foram avançados pelo presidente da APS, João Galamba de Oliveira, à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, tendo o presidente da associação detalhado que, relativamente ao número de sinistros já participados, 115 mil são seguros de habitações, 13 mil seguros de atividades comerciais e industriais e 9,5 mil seguros de automóvel.



Segundo Galamba de Oliveira, este valor, de 750 milhões de euros, é quase tanto quanto o que foi pago nos últimos 20 anos, de 1.000 milhões de euros.



Por outro lado, segundo a APS, que entretanto divulgou um comunicado, "quanto ao volume de indemnizações pagas ou provisionadas, com base na informação disponibilizada até ao momento", para reparação e recuperação de habitações são 254 milhões de euros, para recuperação de empresas e comércios 210 milhões de euros e para indemnizações relativas ao seguro automóvel 28 milhões de euros.



De acordo com a associação o valor agregado de danos (pagos e provisionados) registados até à data é já superior a 500 milhões de euros.



"As empresas continuam empenhadas em cumprir o compromisso que assumiram de terem mais de 80% dos sinistros participados há mais de 15 dias peritados ou objeto da avaliação e apreciação simplificada. Neste momento essa percentagem é de 87%", referiu.



A associação indicou que os distritos em que se verificaram, até agora, mais prejuízos cobertos por seguro são Leiria, de forma destacada, com mais de 60 mil sinistros, seguindo-se Santarém, Lisboa e Coimbra, cada um com cerca de 14 a 16 mil sinistros participados.



Questionado sobre se certas ocorrências poderão deixar de ser seguradas, Galamba de Oliveira apelou para a criação de um sistema de riscos catastróficos, que envolva cidadãos, empresas, seguradoras, resseguradoras e o Estado para acautelar este tipo de eventos. Segundo o presidente da APS, este mecanismo é também uma boa forma de evitar agravamentos nos prémios.



Disse ainda que deve haver um seguro obrigatório para catástrofes naturais, mas admitiu que nem todas as famílias o possam pagar.



"Tem de haver um conceito de seguro social", indicou, salientando que, para riscos que sejam recusados no futuro é preciso procurar uma solução, destacando que existem exemplos fora de Portugal.



Galamba de Oliveira reconheceu ainda que haja demoras no pagamento de seguros, nomeadamente em empresas complexas, como indústrias.



