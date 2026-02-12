McDonald`s apresenta lucro em alta de 4% em 2025 para 8,6 mil milhões de dólares

A empresa apresentou também na quarta-feira um crescimento da faturação da mesma dimensão, para 26,885 mil milhões de dólares (cerca de 22,6 mil milhões de euros).

Em termos trimestrais, a companhia, sedeada em Chicago, registou um crescimento da faturação em 10% homólogos, para 7,09 mil milhões de dólares, e um lucro em alta de sete por cento, para 2,164 mil milhões de dólares.

No período em apreço, as vendas aumentaram 6,8% nos EUA e 5,7% no estrangeiro, valores eu em termos trimestrais foram respetivamente 2,1% e 3,1%.

Depois do fecho da praça nova-iorquina, as ações da McDonald`s estavam a cair 0,84%.