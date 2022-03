McDonald‘s, KFC, PepsiCo, Starbucks e Coca-Cola suspendem negócios na Rússia

Duas semanas depois do avanço das tropas de Moscovo sobre a Ucrânia, a McDonald’sO gigante norte-americano deestava a





"Nos mais de 30 anos em que a McDonald’s operou na Rússia, tornámo-nos uma parte essencial das 850 comunidades em que operamos", afirmou o diretor Chris Kempczinski.







"Os nossos valores significam que não podemos ignorar o sofrimento humano desnecessário que se desenrola na Ucrânia", acrescentou Kempczinski numa carta dirigida aos detentores de restaurantes de franchising e funcionários. Anunciou ainda que a "rede interromperá todas as operações na Rússia. No entanto, continuará a pagar aos seus 62 mil funcionários russos e a Ronald McDonald House Charities mantém-se a operar".





A cadeia de restauração do McDonald’s há muito desempenha um papel simbólico na Rússia. A rede abriu o primeiro restaurante em Moscovo há 32 anos, meses antes do colapso da União Soviética. Os restaurantes da McDonald’s na Rússia e na Ucrânia correspondem a dois por cento das vendas da cadeia à escala global.





O anúncio da McDonald’s decorre depois da Yum Brands decidir que suspenderia o investimento de restaurantes na Rússia. O proprietário do KFC tem mais de mil restaurantes na terra de Putin, que correspondem também a cerca de dois por cento de vendas de toda a rede. A Yum Brands, Inc. opera no negócio de restaurauração com as marcas KFC, Pizza Hut, Taco Bell e The Habit Burger Grill.







Boicote no Twitter: "Enquanto vendes um Menu Big Mac, crianças na Ucrânia morrem devido aos bombardeamentos. Os ucranianos não estão a gostar disso!"

O Twitter foi palco de uma campanha de boicotes contra os gigantes alimentares que permaneciam a operar na Rússia. Desencadeou-se no fim de semana e manifestou-se como #BoycottMcDonalds ou #BoycottCocaCola.

Coca-cola, PepsiCo e Starbucks

As marcas de icónicas bebidas norte-americanas são também das mais recentes a associarem-se ao movimento simbólico contra a guerra, suspendendo os negócios em território russo. Estas cadeias estavam igualmente sob pressão por preferirem manter os negócios em solo russo, mas na tarde de terça-feira a Coca-cola anunciou a interrupção dos serviços num comunicado.







Boicote no Twitter: "Não compres o sangue do teu irmão"







Seguiu-se a rival PepsiCo. "Como uma empresa de alimentos e bebidas, agora mais do que nunca devemos permanecer fiéis ao aspecto humanitário dos nossos negócios", escreveu o diretor Ramon Laguarta, num memorando aos funcionários citado na CNBC.







Anunciou que suspenderá as vendas na Rússia das marcas Pepsi-Cola, 7UP e Mirinda, interrompendo os investimentos de capital e todas as atividades de publicidade e promoção. A empresa explica queO diretor da, Kevin Johnson, condenou os ataques numa carta na sexta-feira e afirmou que suspenderia todas as atividades comerciais em solo russo, incluindo o envio de produtos.

De acordo com o Wall Street Journal, a Pepsi estava a avaliar diferentes opções para os negócios na Rússia. As sanções económicas "complicaram muito o processo de descarregamento de ativos russos".







A Rússia é um dos poucos países onde a PepsiCo suplanta a rival Coca-cola.