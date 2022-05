Media Capital conclui venda das rádios à alemã Bauer por 69,6 ME

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a dona da TVI salienta que "as rádios são um negócio maduro dentro do universo da Media Capital, pretendendo-se com esta venda acelerar o desenvolvimento das áreas de produção audiovisual e digital".

Na presente data, adianta o grupo, "foi efetivada a venda à Bauer Media Audio Holding GmbH de 200.000 ações ordinárias nominativas representativas de 100% do capital social e dos direitos de voto da sociedade MCR II -- Media Capital Rádios, uma subsidiária detida integralmente pela Meglo -- Media Global, SGPS, S.A., que por sua vez é detida a 100% pela Media Capital", lê-se no comunicado.

O preço da aquisição da totalidade das ações da MCR II ascendeu a 69,6 milhões e o "apuramento de eventuais ajustamentos ao preço de aquisição será efetuado com referência às contas da MCR II a 31 de maio de 2022", refere o grupo.

A conclusão da aquisição obteve as autorizações habituais neste tipo de transação, entre as quais a autorização da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), adianta a Media Capital, referindo que a transação resulta numa mais-valia nas contas consolidadas da dona da CNN Portugal de cerca de 50 milhões de euros, "sujeita aos eventuais ajustamentos supra referidos".

O acordo para a venda por 69,6 milhões de euros da MCR II -- Media Capital Rádios ao grupo Bauer foi anunciado pela Media Capital em 03 de fevereiro.

A ERC não se opôs ao negócio, tendo remetido o seu parecer à Autoridade da Concorrência em 08 de março, a qual no dia seguinte deu `luz verde` à venda pela Media Capital das rádios Cidade FM, M80, Rádio Comercial, Smooth FM e Vodafone FM aos alemães da Bauer Media Audio.

A Bauer é uma das principais emissoras de rádio comercial e digital da Europa e a MCR representa o principal grupo de rádio a operar em Portugal, detendo a Cidade FM, M80, Rádio Comercial, Smooth FM e Vodafone FM, e ainda 30 rádios `online` e 60 `podcasts`.

A Bauer Media Audio Holding GmbH é integralmente detida pela Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs GmbH que, segundo o aviso, é a principal emissora de rádio comercial e digital da Europa, com atividade de radiodifusão, rádio `online` e `podcasts`, e está presente em oito países europeus.