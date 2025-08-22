Medidas evidenciam "completo alheamento" do Governo das necessidades do país - CGTP

"Quando falamos do alheamento do Governo, falamos do alheamento do Governo por falta de resposta nas devidas alturas, por falta de resposta aos problemas concretos e esse é mais um exemplo da resposta tardia que verificamos nos tempos recentes, quando o país atravessa a situação de emergência que atravessa no que diz respeito aos incêndios", afirmou o líder sindical.

Falando em conferência de imprensa, no Porto, Tiago Oliveira preferiu, contudo, destacar a "resposta tardia" e "ideológica" do Governo aos "problemas concretos nos serviços públicos" e na área laboral.

"Há aqui uma questão transversal ao que este Governo tem levado a cabo nas suas políticas e que revela uma coisa que nós já temos denunciado, que é um completo alheamento daquilo que é a realidade do povo e do país. Um completo alheamento daquilo que são as fragilidades que os trabalhadores sentem, que o povo sente, um completo alheamento daquilo que são as necessidades, por exemplo, nos serviços públicos, no Serviço Nacional de Saúde, na escola pública e na Segurança Social", concretizou.

Adicionalmente, o líder da CGTP destacou as recentemente anunciadas medidas anunciadas pelo executivo para revisão da legislação laboral, que a central considera serem "um assalto aos direitos dos trabalhadores".

"Temos um Governo completamente alheado da realidade, que não sabe o que é 800.000 trabalhadores viverem com um salário mínimo nacional de 870 euros, em que levam para casa cerca de 700 e poucos euros. Com esse valor, era bom que o primeiro-ministro dissesse como é que uma família consegue pagar uma casa hoje em dia", sustentou.

O Governo aprovou na quinta-feira, numa reunião extraordinária do Conselho de Ministros, em Viseu, um quadro com 45 medidas "a adotar em situação de incêndios de grandes dimensões, com consequências no património e na economia de famílias e empresas", e que pretende permitir, "de forma rápida e ágil, colocar no terreno medidas de apoio às regiões e pessoas afetadas".