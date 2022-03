Medidas para mitigar subida de preços dos combustíveis superam 165 ME

O ministro das Finanças, João Leão, explicou, em conferência de imprensa, em Lisboa, que o impacto financeiro das medidas dirigidas às famílias é de cerca de 140 ME, a que se somam 25 ME da medida anunciada pelo ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, para o apoio às empresas de transportes.

O responsável pelas Finanças detalhou que o esforço financeiro com a subida do desconto no Autovoucher de cinco para 20 euros em março ascende a 40 ME, enquanto o congelamento da taxa de carbono nos combustíveis até 30 de junho representa 87 ME e o prolongamento até 30 de junho da redução do ISP na gasolina e gasóleo mais 15 ME.

"No conjunto destas medidas, o esforço financeiro é 140 milhões de euros", disse João Leão.

Ao impacto das medidas dirigidas às famílias soma-se um esforço financeiro de 25 ME, com o prolongamento por três meses do apoio dado a táxis e autocarros, anunciado pelo ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes.

À Lusa, o governante explicou que o impacto estimado do apoio de 30 cêntimos por litro de combustível a táxis corresponde a 4,2 ME e aos autocarros a 20,8 ME.

O governo anunciou hoje um conjunto de medidas para conter o impacto da subida dos preços dos combustíveis depois de ser conhecido que na próxima semana o gasóleo deverá registar um agravamento de cerca de 14 cêntimos por litro, enquanto a gasolina ficará oito cêntimos mais cara, naquela que será a 10.ª subida consecutiva de ambos os produtos.