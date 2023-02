Medina admite que hoje "não é data oficial" da conclusão da reestruturação do Novo Banco

Depois de a Comissão Europeia não confirmar a conclusão do processo de reestruturação do Novo Banco, depois de um comunicado do Ministério das Finanças o ter anunciado, Fernando Medina, confrontado pelos jornalistas, admite que este "não é o dia oficial", mas afirma que "já podemos antecipar essa conclusão" do final do processo de reestruturação do Novo Banco.