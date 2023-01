Medina promete correção da tabela de retenção na fonte para a Função Pública

Foto: Pedro Nunes - Reuters (arquivo)

O ministro das Finanças garante que será feita a correção da tabela de retenção na fonte ainda no primeiro semestre para trabalhadores da Função Pública. Fernando Medina reúne-se amanhã com sindicatos depois de a FESAP ter denunciado que milhares de funcionários do Estado podem não sentir o efeito real dos aumentos salariais.