Megasa suspendeu atividade no Seixal e Maia

A Megasa, empresa espanhola que controla a antiga siderurgia Nacional suspendeu a atividade nas fábricas do Seixal e da Maia. A produção de aço e outros produtos industriais foi totalmente interrompida. Uma decisão que surge com o agravamento da crise energética provocada pela guerra e consequente aumento dos preços da eletricidade e do gás natural.