Menos 1.000 toneladas de sardinha pescada mas foram faturados mais 20 ME
O secretário de estado das Pescas anunciou hoje, no parlamento, que foram pescadas menos 1.000 toneladas de sardinha, face ao ano passado, mas foram faturados mais 20 milhões de euros.
"Do ano passado para este ano pescámos menos 1.000 toneladas de sardinha, mas faturámos mais 20 milhões de euros", anunciou hoje, no parlamento, o secretário de Estado das Pescas, Salvador Malheiro.
O governante, que falava numa audição parlamentar no âmbito da apreciação do Orçamento do Estado para 2027 (OE 2027), que começou na quinta-feira e termina na madrugada de hoje, disse que a redução em quantidade tem a ver com o objetivo de garantir que é possível continuar a pescar nos próximos anos.
A pesca da sardinha tem novos limites diários desde o final de outubro, uma medida adotada face ao atual nível de capturas, ao aumento das descargas e à necessidade de cumprir os limites para esta campanha.
Segundo um despacho da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) para as embarcações de comprimento de fora a fora inferior ou igual a nove metros não vai ser possível descarregar ou vender mais do que 2.250 quilogramas (kg) de sardinha (100 cabazes).
Para as embarcações com comprimento superior a nove metros e igual ou inferior a 16 metros foi fixado um limite de 3.938 kg (175 cabazes).
Já as embarcações com comprimento superior a 16 metros podem descarregar e vender um máximo de 5.625 kg (250 cabazes).
A votação final global do OE2027 está marcada para 24 de novembro, após o processo de debate na especialidade.